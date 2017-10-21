مارادونا يتحدث عن تأهل منتخبي السعودية ومصر إلى كأس العالم

أشاد اللاعب السابق والمدرب الحالي الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، بالمنتخبين السعودي والمصري، بعد تأهلهما إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ووصف الأسطورة الأرجنتينية المنتخب السعودي بـ”الفريق الثابت”، في حين دعا المنتخب المصري إلى الاستمتاع خلال المشاركة في كأس العالم 2018.

وفي حوار مع قناة “أون سبورت” المصرية، أمس الخميس قال مارادونا: “أدعو المنتخب المصري إلى الاستمتاع بالبطولة، وأنا اعتبرهم فريق أبطال كبار، والذهاب إلى كأس العالم هدف يتمناه الجميع”.

وعن محمد صلاح قال مارادونا: “لاعب سريع وذكي، ويجيد اللعب برأسه وقدمه، ويعرف كيف يتحرك في الملعب، ويعرف كيف يتحرك من اليمين إلى اليسار، تعلم هذه الأشياء في إيطاليا لأنه نفس التكتيك الإيطالي”.

وعن الأخضر السعودي قال مدرب الفجيرة الإماراتي: “رأيت المنتخب السعودي وهو يلعب في مجموعة الإمارات، فريق ثابت لكن يجب عليه أن يعلم أن لعب كأس العالم ليس بالشيء السهل على أي منتخب لأن هناك فارقًا كبيرًا في تغيّر الأداء من يوم إلى يوم، ولا يوجد فريق يتميز طوال الوقت”.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم لأول مرة منذ مونديال 1990، بطريقة درامية بعد الفوز 2/1 على الكونغو.

في حين تأهل المنتخب السعودي إلى الكرنفال العالمي للمرة الخامسة في تاريخه بعد الغياب عن آخر نسختين.

يشار إلى أن مارادونا سبق أن قاد المنتخب الأرجنتيني للفوز ببطولة كأس العالم 1986 في المكسيك، عقب الفوز على ألمانيا 3/2 في المباراة النهائية.