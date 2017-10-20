التعاون يقتنص فوزًا ثمينًا من الفيصلي ويرتقي للمركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

سجل نايف موسى هدفا قرب النهاية ليقتنص ثلاث نقاط لنادي التعاون بالفوز 1-صفر على ضيفه الفيصلي ضمن دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة.

وتوغل السوري جهاد الحسين من الناحية اليمنى وأرسل تمريرة عرضية على رأس موسى الذي ارتقى عاليا ووضع الكرة في شباك مصطفى ملائكة قبل النهاية بدقيقتين.

وتقدم التعاون للمركز السابع بثماني نقاط متأخرا بخمس نقاط عن منافسه الفيصلي صاحب المركز الخامس.

٨٨’ نايف موسى يسّجل هدف التقدم في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد عرضية مميزة من جهاد الحسين ١-٠#التعاون_الفيصلي#دوري_بلس pic.twitter.com/kI8E50iLy4 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٠ أكتوبر، ٢٠١٧

وفي مباراة أخرى أدرك البرازيلي ساندرو مانويل التعادل 1-1 لفريقه الفتح أمام ضيفه الاتفاق بركلة حرة في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وتقدم هزاع الهزاع للاتفاق من ركلة جزاء قبل النهاية بأربع دقائق لكن مانويل تعادل من ركلة ثابتة أخرى في الدقيقة الأخيرة.

ورفع الفتح بطل نسخة 2013 رصيده إلى 11 نقطة من سبع مباريات في المركز السادس متقدما بفارق ست نقاط عن الاتفاق صاحب المركز قبل الأخير.