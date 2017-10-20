صحيفة كرواتية تصف عمر السومة لاعب النادي الأهلي بـ”الأفضل في العالم”

وصفت صحيفة “index” الكرواتية، اللاعب عمر السومة، محترف الأهلي، بأنه الأفضل في العالم، مشيرة إلى أن معدله التهديفي أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتحدثت الصحيفة في تقرير عن اللاعب السوري وصاحب لقب هداف الدوري السعودي في المواسم الثلاثة الأخيرة، أن طوله 194 سم، ويلعب بقدميه الاثنتين ويسجل بهما، بالإضافة لإجادته التهديف بالرأس وهو بارع في تسديد الركلات الحرة، وسجل مع فريقه الحالي 113 هدفًا في 110 مباريات.

وتابعت: من سوء حظ اللاعب أنه لا يلعب في دورٍ عالمي وإلا كانت قمصانه يرتديها الأطفال والشباب حول العالم.

وأردفت: اللاعب الذي يسجل بمعدل هدف في كل مباراة وهو هداف الدوري السعودي بالتأكيد يستحق أن يكون الأفضل عطفًا على أرقامه.

جدير بالذكر أنه وبحسب موقع “ترانسفير ماركت”، الموقع العالمي المهتم بسوق الانتقالات، فإن سعر اللاعب المنتمي للأهلي يقترب من خمسة ملايين يورو، كأغلى لاعب محترف في الدوري السعودي.