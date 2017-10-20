مباراة الفتح والاتفاق.. خروج لاعب لـ “قص أظافره”

خرج أحد لاعبي مباراة الاتفاق والفتح في الدوري السعودي خلال أحداث سير اللقاء، لقص أظافره.

وأظهرت لقطة قيام أحد اللاعبين بقص أظافره بعد أن أخرجه الحكم من الملعب، بسبب طول الأظافر.

ولم يوضح الفيديو اسم اللاعب.

وخيّم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت الفتح بضيفه الاتفاق، اليوم الجمعة، في المرحلة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم الاتفاق بهدف سجله هزاع الهزاع في الدقيقة 86 من ركلة جزاء وتعادل ساندرو مانويل للفتح في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع الفتح رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، كما رفع الاتفاق رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث عشر.