إبراهيم الهوريني.. شاب هلالي ينجح في توحيد جماهير الأندية السعودية (فيديو)

حظي مقطع فيديو سجله الشاب إبراهيم الهويريني، من ذوي متلازمة داون، عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر “تويتر”، بتفاعل كبير من الجماهير الرياضية السعودية بمختلف انتماءاتها.

ورفع الشاب إبراهيم التهنئة إلى الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده وجماهير نادي الهلال بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الآسيوية.

وباركت الجماهير السعودية بمختلف ميولاتها للشاب إبراهيم، ومنهم إعلاميون ولاعبون سابقون في الهلال، وجماهير تنتمي للنصر والأهلي.