الاتحاد يتحدى الأهلي في ديربي جدة بالدوري السعودي

يرفع فريق الاتحاد السعودي شعار التحدي عندما يحل ضيفًا على النادي الأهلي، غدًا السبت، في الجولة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم في ديربي مدينة جدة.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة لدى جماهير الفريقين، حيث تعد هذه المباراة بطولة خاصة من نوعها، كما أن الفائز يؤكد زعامته للمدينة، بالإضافة إلى أن كل فريق يريد حصد نقاط المباراة كاملة من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف أمام الباطن، والنصر، الفيصلي والهلال، الذي لديه مباراة مؤجلة أمام الرائد، لذلك يريد الأهلي الفوز بالمباراة للاستمرار في الصدارة، فيما يحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 8 نقاط، ويسعى إلى تحقيق الفوز للعودة للمنافسة على لقب الدوري.

ويدخل نادي الاتحاد وهو يعاني من أزمة مالية طاحنة أدت إلى حرمانه من المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بعدما فشل في الحصول على رخصة المشاركة في البطولة الآسيوية.

ورغم الأزمة المالية إلا أن إدارة الفريق رصدت مكافأة كبيرة للاعبي الفريق في حال الفوز على الأهلي، كما قررت صرف رواتب اللاعبين من أجل تحفيزهم على الفوز.

ورفع الجهاز الفني للفريق بقيادة “لويس سييرا” شعار التحدي في هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز، حيث يسعى إلى أن تكون هذه المباراة نقطة تحول للفريق هذا الموسم.

وحقق الاتحاد هذا الموسم نتائج هزيلة حيث فاز بمباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مباراتين أيضًا، لذلك يتطلع الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة ليحصل على ثقة كبيرة في المباريات المقبلة.

ويغيب عن الاتحاد في هذه المباراة كل من: فهد المولد، وأحمد عسيري، وعبدالرحمن الغامدي، وأحمد المنتشري، وعدنان فلاتة.

ورغم قائمة الغيابات في الفريق إلا أن الفريق يعج بالنجوم الذين يمكنهم تحقيق الفوز، ويأتي في مقدمتهم: المصري محمود عبدالمنعم كهربا، وكارلوس فيلانويفا، وفهد الأنصاري، والتونسي أحمد العكايشي، ومحمد قاسم، وعبدالرحمن الريو.

في المقابل ورغم أن بداية الأهلي للموسم الحالي جاءت متواضعة بعد أن خسر أولى مبارياته أمام الاتفاق 2/1 م فاز على الفتح برباعية نظيفة قبل أن يتعادل مع النصر 1/1 إلا أنه استعاد مستواه في الجولات الأخيرة حيث حقق 3 انتصارات متتالية، كان أبرزها في الجولة الماضية عندما تغلب على الشباب 5/2.

ويدخل الأهلي المباراة مكتمل الصفوف، فيما عدا غياب الحارس الدولي ياسر المسيليم الذي خضع لعملية جراحية ناجحة في النسيج العضلي أسفل البطن في مدينة ميونخ الألمانية.

ويعول “سيرجي ريبروف” المدير الفني للنادي الأهلي على عدد من اللاعبين المميزين الذين يمكنهم تحقيق الفوز، ويأتي في مقدمتهم المهاجم السوري عمر السومة، هداف الدوري في المواسم الثلاثة الماضية ومتصدر ترتيب الهدافين حاليًا برصيد 7 أهداف، بالإضافة إلى عبدالفتاح عسيري، وحسين علي المقهوي، ومحمد عبدالشافي، وليوناردو دا سيلفا، والحارس المتألق محمد العويس.

وحرص ريبروف على الاجتماع مع لاعبيه خلال الأيام الماضية، وأكد لهم على ضرورة إغلاق صفحة الفوز على الشباب، والتركيز في مباراة اتحاد جدة من أجل الظهور بشكل جيد وتحقيق الفوز.

وفي اليوم ذاته أيضًا، يعود الهلال للعب في الدوري السعودي بعد أن تأهل لنهائي بطولة دوري أبطال آسيا إثر تغلبه على بيروزي الإيراني في الدور قبل النهائي.

وسيلتقي الهلال مع الباطن في مباراة خارج التوقعات، يهدف من خلالها الفريقين لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

ويحتل الباطن المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق الأهداف خلف الأهلي، المتصدر، وأمام الهلال صاحب المركز الخامس.

ويتطلع الهلال لاستثمار فوزه على بيروزي الإيراني 6/2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في دوري أبطال آسيا، لتحقيق الفوز على الباطن والعودة للانفراد بصدارة الدوري.

وتقام اليوم الجمعة، مباراتان في غاية القوة، حيث يلتقي الفتح مع ضيفه الاتفاق والتعاون مع ضيفه الفيصلي.

وكانت مباريات هذه الجولة قد افتتحت أمس الخميس حيث تعادل أحد مع ضيفه النصر 2/2، والرائد مع ضيفه الشباب بالنتيجة ذاتها، والقادسية مع ضيفه الفيحاء بهدف لمثله.