رجل بملابس داخلية يثير جدلا واسعًا في الدوري السعودي (صورة)‎

أثار رجل يرتدي ملابس داخلية، في مباراة الشباب والرائد في دوري المحترفين السعودي، جدلًا واسعًا بين الجماهير.

وانتقدت الجماهير وجود شخص يرتدي الملابس الداخلية في مباراة لكرة القدم، خاصة بعد قرار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بتطبيق قرار الزي اللائق في المدرجات.

وكانت الهيئة الحكومية قد كشفت، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، عن قرار جديد سيتم بموجبه منع كل من لا يلتزم بالزي المناسب أو اللائق، من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية، في مختلف المسابقات التي تشهدها البلاد.

ونص القرار على أن “في ظل ما تحظى به مباريات كرة القدم، وبعض الألعاب الرياضية من نقل مباشر، ومتابعة من مختلف الأعمار، الأمر الذي يستلزم الظهور بالزي المتوافق مع طبيعة المجتمع السعودي، وبما يتناسب مع الذوق العام بعيدًا عن كل ما يخلّ بذلك من ارتداء لملابس لا تليق بالظهور في أماكن عامة”.

ولم يحدد القرار، الذي أصدره رئيس الهيئة، تركي آل الشيخ، قائمة أو صورًا بالملابس التي تعد غير مناسبة أو غير لائقة، ولا قوائم بالملابس المناسبة واللائقة، فيما لم يعرف بعد إلى ماذا سيستند القائمون على تطبيق القرار.