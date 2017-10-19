مباراة نادي النصر وأحد.. بكاء طفل بين شوطي المباراة يثير غضبًا واسعًا (فيديو)‎

تسبب بكاء أحد الأطفال المشجعين لنادي النصر السعودي، في غضب كبير بين الجماهير المؤيدة لـ”العالمي”، عقب التعادل مع أحد في الجولة السابعة من دوري المحترفين السعودي.

ونشر الإعلامي عايض عبد الله فيدي لمشجع طفل صغير يبكي قائلًا: “لا تبكي يا صغيري.. فمهما طال بهم الزمن سيرحلون ويعود النصر ليرسم البسمة على محياك”.

وأفلت النصر من أول خسارة له في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بعدما حوّل تأخره 2/0 أمام أحد في الشوط الأول إلى تعادل 2/2 في الدقائق الأخيرة اليوم الخميس.

والتعادل هو الرابع للنصر هذا الموسم مقابل 3 انتصارات في 7 جولات لينضم إلى خماسي الصدارة برصيد 13 نقطة.

وتعليقًا على الفيديو قال عياد عبد الله: “حرام مثل هؤلاء الأطفال بان يبتلو بتشجيع فريق مثل النصر الي جنيناه من سنين من هالنادي لا يمكن ومستحيل ان نورثه في من نحب”.

ورد أبو ماجد الشمري: ” الله يسامح الي رباه على حب الكوره بهذا الشكل في الاخير راس مالها كوره ماتستحق ابدا نبكي عشانها”.

وغرد سعد أحمد: “كحيلان دمر النادي والقريني راح كبش فداء”.

لا تبكي يا صغيري .. فمهما طال بهم الزمن سيرحلون ويعود #النصر ليرسم البسمة على محياك ????#النصر_احد

pic.twitter.com/qhNkush1oi — عايض العبدالله (@AyedhAlabdullah) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧

وفي نفس السياق صبّت جماهير النصر، جام غضبها على لاعبي فريقها عقب التعادل، حيث قال إعلاميون إن الفريق بشكله الحالي لا يستحق المنافسة على اللقب وأن على الإدارة محاسبة المقصرين بقوة.

الإعلامي بندر الرشود قال إن “‏الهدر للنقاط من لاعبي النصر بشكل مزعج.. فقد الكرة بسهولة.. تسليم خاطئ.. عدم استثمار فرص.. لا تليق بفريق يبحث عن منافسة ‏يجب محاسبة المقصرين”

الإعلامي فهد عافت قال:” ‏يحي الشهري يستحق الشكر..، البقية يستحقون العذر..، باستثناء: حسام غالي و إدارة النصر!.”

الإعلامي محمد شنوان العنزي :” ‏الحمد لله ..‏أن النظام يسمح ب 6 أجانب فقط! ‏لو كان 11 لاعب ..كان النصر نافس على الهبوط..! ‏من يختار أجانب النصر ” كيف الحال”؟!”