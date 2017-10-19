5 حقائق عن الكرواتي بيبيك حكم مباراة الأهلي والاتحاد

المصدر: د ب أ

يدير الكرواتي إيفان بيبيك، ديربي جدة المقرر إقامته بعد غد السبت بين فريقي الأهلي والاتحاد، ضمن منافسات المرحلة السابعة ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم.

ونستعرض في سياق التقرير التالي حقائق ومعلومات حول بيبيك.

وُلد في 30 مايو عام 1977.

حصل بيبيك على الشارة الدولية عام 2003.

اختير ضمن القائمة الأولية للحكام المشاركين في بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا؛ إلا أنه تم استبعاده لاحقًا.

يتقن التحدث بلغتين هما الإنجليزية والإيطالية بالإضافة إلى لغته الأم “الكرواتية”.

أدار بيبيك عدة مباريات في الدوري السعودي قبل ذلك، منها مواجهتان للأهلي ومباراتان للاتحاد.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب دوري المحترفين السعودي بـ 13 نقطة من 6 مباريات، مقابل 8 نقاط للاتحاد في المركز السابع.