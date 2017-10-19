مدرب شباب الأهلي دبي الإماراتي: إسماعيل الحمادي ليس الوحيد الذي يدخن الشيشة

دافع الروماني كوزمين أولاريو، مدرب فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي لكرة القدم، عن لاعبه اسماعيل الحمادي، الذي طالته الكثير من الاتهامات بتدخين النرجيلة “الشيشة”.

وقال كوزمين، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، للحديث عن استعدادات فريقه لملاقاة مضيفه الشارقة بعد غد السبت في المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الإماراتي: “اسماعيل الحمادي ليس الوحيد الذي يدخن النرجيلة، ولكن للأسف نهتم أكثر بالأمور السلبية، مثل ما نشر عن اللاعب أخيراً، وإذا أردت الحديث عن شيء فعليك الحديث عن الأمور الإيجابية”.

وانتقل كوزمين للحديث عن المباراة، حيث قال “مباراتنا مع الشارقة ستكون صعبة، وننتظر ردة فعل قوية بعد تغيير المدرب بتولي المدرب عبدالعزيز العنبري مهمة قيادة الفريق المنافس”.

وأوضح كوزمين:” اكتمال صفوف الاجانب يعزز حظوظ شباب الاهلي للوصول الى الصدارة في البطولة التي ما زالت طويلة، وأرى أن قرارا تحكيميا أبعد شباب الأهلي عن صدارة الدوري حتى الآن”.

من جانبه، قال عبدالعزيز العنبري، مدرب فريق الشارقة:” المباراة على ملعبنا ويتعين علينا الاستفادة من هذه الميزة، وندرك تماما أهميتها بعد النتائج الأخيرة من بداية الدوري حتى الآن، حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز مكتفيا بتعادل وحيد في بداية المشوار مع النصر”.

وقال:” نظريا المباراة وبحسب الترتيب في المسابقة فإنها تصب في مصلحة شباب الأهلي، ولكن في نفس الوقت ثقتي كبيرة في اللاعبين ومتفائل بالعناصر، التي قمت بتدريبها خلال الايام القصيرة الماضية بأن نقدم مباراة تليق باسم وتاريخ الفريق الملقب بالملك”.

وختم العنبري تصريحاته قائلا “المدرب البرتغالي السابق جوزيه بيسيرو قدم جهدا جيدا مع الشارقة، لكن لم يحالفه الحظ”.

يذكر أن شباب الأهلي دبي يحتل المركز الثالث حاليا في ترتيب المسابقة برصيد تسع نقاط، فيما يتواجد الشارقة في المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.