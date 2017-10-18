ماذا قال علي الحبسي عن عبدالله المعيوف بعد وصول نادي الهلال السعودي لنهائي دوري أبطال آسيا؟

أثنى الدولي العُماني علي الحبسي، حارس نادي الهلال السعودي، على زميله عبدالله المعيوف، مؤكدًا أنه يقدم أفضل مستوياته مع الزعيم.

وقال الحبسي في تصريحات إذاعية: “أنا سعيد للغاية بالنسبة لما حققه المعيوف مع الفريق والمنتخب السعودي، ونجاحه في الوصول إلى نهائيات كأس العالم.

وأبدى الحبسي سعادته بالتواجد رفقة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أن البطولة الآسيوية ستكون من نصيب الفريق الهلالي.

وأضاف: “وصول نادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا جاء بعد عمل وجهد كبيريْن، ومجموعة لاعبي الهلال يستحقون أن يكونوا في هذه المرحلة، وقادرون على حصد اللقب”.

وعن انطباعه بعد المعيشة في السعودية لأول مرة هذا الموسم قال: “الأشهر القليلة التي عشتها في الرياض جعلتني أشعر وكأني تربيت في هذا البلد، وأسأل الله التوفيق في السنوات القادمة”.

وأكد الحبسي أنه لاعب كرة القدم، قائلًا: “مهمتي أن أخدم الفريق بكل الطرق التي أستطيع خدمته بها، والجو العام في الرياضة السعودية وتأهل المنتخب لكأس العالم، بإذن الله يصب في صالح الهلال خلال نهائي آسيا”.