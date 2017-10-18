هل يحتاج نادي الهلال طبيبا نفسيا قبل مواجهة أوراوا ريد بنهائي دوري أبطال آسيا؟

قال الإعلامي السعودي، عبدالعزيز المريسل إن نادي الهلال السعودي، يحتاج طبيبا نفسيا متخصصا قبل مواجهة أوراوا ريد الياباني بنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم الشهر المقبل.

وصعد فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني للقاء الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه شنغهاي الصيني 1 / صفر اليوم الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي.

وغرد الإعلامي المعروف بانتمائه لنادي النصر: “بلاشك فريق أوراوا الياباني فريق صعب وقوي ولكن الهلال أيضاً فريق صعب وقوي، ولهذا سيكون نهائي #دوري_أبطال_آسيا 2017 والذي سيجمع #الهلال_أوراوا ممتعاً

ولكن مخطئ من يعتقد أن الهلال يحتاج دعما وتحفيزا فقط، ليحقق البطولة العاقّة عليه بمسماها الجديد، والتي تؤهل من يحقق لقبها لبطولة أندية العالم التي تعتبر حلما لكل هلالي صغير وكبير”.

“الهلال ليس عليه خوف من الأمور الفنية ولا من الدعم المعنوي ولا المادي، فكل هذه الأمور تصب في مصلحته وأعتقد أنه يتفوق على أوراوا الياباني فيها، الهلال مشكلته نفسية ونفسية فقط”.

“ولهذا أنصح إدارة الهلال بإحضار شخص مميز في الجانب النفسي، خاصة أن علم النفس مهم جداً في كل شيء”.

“علمتنا الأحداث السابقة طوال 17 عاما الماضية أن حضور أعضاء الشرف والوعود بالمكافآت و التحفيز، ليس كل شيء للاعبي الهلال في هذه البطولة بالذات، وخير دليل ما صاحب مباراتي سيدني التي لم تشهد دعماً معنوياً ومادياً لنادٍ سعودي ورغم ذلك خسر الهلال رغم تواضع سيدني فنياً”.

“الهلال يحتاج شخصا متخصصا في علم النفس الرياضي ولا يجب أن يكون متخصصا عاديا، يجب أن يكون ملمّا بكل ما يحدث رياضياً والأهم من كل ذلك أن يتحدث مع اللاعبين، ولا ننسى حديث أسامة هوساوي الذي تحدث عن الجانب النفسي وهذا حديث لاعب مهم له خبرته الطويلة”.

“يجب أن يعي الهلاليون، إدارة وأعضاء شرف ولاعبين وجمهورا، أن من الأمور التي تصعب تحقيق البطولة الآسيوية هذه هي أن مباراة الإياب في اليابان، وهذا يعني أنه لابد من اللعب بطريقة متوازنة مع محاولة عدم ولوج أي هدف في الرياض ومحاولة التسجيل، المهم أن لا يدخل في مرماك هدف”.

“أقسم بالله العظيم لم يأتيني أي توجيه ولا أمر ولا أي شيء من هذا القبيل لمساندة الهلال آسيوياً لكني أعتقد أن المرحلة الحالية تتطلب وقفة الجميع، خاصة بعد نجاح منتخبنا بالتأهل لكأس العالم في روسيا”.

“وكما وعدت سابقاً بأن هناك باصين من الإحساء للرياض لمن يريد مؤازرة الهلال في مباراة الذهاب ولن أنتظر من أحد يقبلها أو يرفضها، لأنني لن أنتظر ذلك وعموماً سيعلن عنهم لاحقاً”.

يذكر أن الإعلامي المعروف بتشجيعه لنادي النصر كان قد وعد بتوفير حافلتين لنقل جماهير نادي الهلال من الإحساء إلى الرياض على نفقته الشخصية حال التأهل للمباراة النهائية.