اتهام إيراني لحكم مباراة الهلال وبيروزي بالخيانة

اتهم خبير التحكيم الإيراني البارز “نويد مظفري”، الحكم العُماني أحمد أبو بكر الكاف الذي دار المباراة بين نادي الهلال السعودي وبيروزي الإيراني التي جرت مساء اليوم الثلاثاء في مسقط، بـ”الخيانة والانحياز لصالح الهلال”.

وزعم مظفري في مقابلة مع قناة الثالثة الإيرانية، إن “ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم العُماني في الشوط الأول لصالح الهلال قرار عجيب وغريب ويؤكد أن ما حصل اليوم كارثة ويكشف عن وجود خيانة وانحياز لصالح الهلال”.

وتساءل مظفري “لماذا يختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكمًا عربيًا في مثل هذه المباراة المهمة، فلماذا لا يتم تسمية حكمًا من دول شرق آسيا أو استراليا لإدارة هذه المباراة”.

وتابع خبير التحكيم الإيراني “أنا لا أقول إن الحكم ارتكب خطأ بسبب أنه عُماني وعربي فقط، ولكن أقول أنه عندما يتم هذا الاختيار، كل شيء سيكون في موضع شك”.

حصل الهلال السعودي، على فرصة جديدة لكتابة التاريخ، بعدما تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تعادله مع مضيفه بيرسبوليس الإيراني 2-2، اليوم في إياب دور الـ4.

وتمكن مهاجم الهلال السوري عمر خربين، من هز شباك نادي برسبوليس بهدفين في الدقائق 30 (ضربة جزاء) 76.

وكان الهلال فاز بنتيجة 4-0 في مباراة الذهاب الشهر الماضي في الإمارات، ليصعد إلى الدور النهائي بمجموع المباراتين 6-2.