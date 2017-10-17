صحيفة سعودية تكشف سبب فشل ريجيكامب مع نادي الوحدة الإماراتي

كشفت تقارير صحفية أن السبب الرئيسي لفشل المدرب الروماني، لورينت وريليان ريجيكامب، مع نادي الوحدة الإماراتي هو التدخل المستمر لزوجته “أنا ماريا برودان” في عمله.

ونشرت صحيفة “الرياضية” تقريرًا قالت فيه إن برودان لا تزال تتدخل في عمله منذ أن كان في نادي الهلال السعودي، مرورًا بعمله في ستيوا بوخارست ثم الوحدة .

من جهة أخرى، قالت صحيفة “gsp” الرومانية: إن مدرب الوحدة الإماراتي الحالي والهلال السابق، الروماني ريجيكامب، لا يعرف النجاح مع العرب، حيث خسر مباراته الثانية على التوالي في دوري الخليج العربي، قبل أن يفشل في البطولة العربية مع الفريق في وقتٍ سابقٍ.

‎وقالت الصحيفة: إن ريجي تم طرده في تجربته الأولى العربية مع الهلال، بعد أن فشل في تحقيق كل الأهداف التي كانت مرصودة له عندما خسر النهائي الآسيوي ولقب كأس ولي العهد، فآثرت إدارة الهلال إقالته حتى لا تسوء النتائج أكثر من ذلك.

‎وقالت صحف رومانية أخرى: إن مستقبل المدرب مع الوحدة محفوفًا بالمخاطر حال استمرار تلك النتائج، علمًا بأنه يحتل المركز الرابع في الدوري برصيد 9 نقاط، متأخرًا عن الوصل والعين بنقطة واحدة، ومتفوقًا على النصر هناك بنقطتين.