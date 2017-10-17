مباراة الهلال وبيروزي.. استياء بين الجماهير السعودية والعُمانية لهذا السبب

ساد الاستياء بين الجماهير السعودية والعمانية التي حرصت على مؤازرة الهلال السعودي في مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في مجمع السلطان قابوس بسلطنة عمان.

ورغم ذلك حرصت أعداد كبيرة من الجماهير العمانية والسعودية على مؤازرة الهلال.

واقترح شايع المسكر محلل القنوات الرياضية السعودية إقامة الهلال مباراة بشكل سنوي في عمان؛ تقديرا لدور الجماهير العمانية في مؤازرة الزعيم خلال الموسم الحالي بدوري أبطال آسيا.

وأقيمت عدد من مباريات الأندية السعودية مع نظيراتها الإماراتية في سلطنة عمان هذا العام.

وقال بندر الشهري مراسل قناة السعودية الرياضية إن هناك استياء كاملا ومطالبات من جماهير عمان و الهلال لوضع حد للتعقيدات التي قام بها بيروزي.

وكان نادي بيروزي الإيراني قد رفض زيادة حصة نادي الهلال من التذاكر، على الرغم من تقدم الهلال بطلب حول الأمر.

يخوض فريق الهلال السعودي اختباراً جديداً خارج دياره أمام بيروزي الإيراني مساء الثلاثاء في عمان ضمن منافسات جولة الإياب لدور الأربعة بدوري أبطال آسيا.

ويبحث الهلال عن حصد تذكرة التأهل للدور النهائي للبطولة بشكل رسمي من خلال عبور عقبة بيروزي.