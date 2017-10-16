مشجع لنادي الاتحاد السعودي يطلب من عمر السومة عدم التسجيل في شباكهم.. فماذا كان رده؟ (فيديو)

مشجع لنادي الاتحاد السعودي يطلب من عمر السومة عدم التسجيل في شباكهم.. فماذا كان رده؟ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد المشجعين لنادي الاتحاد السعودي، يطلب من السوري عمر السومة، لاعب النادي الأهلي، عدم التسجيل في شباك “النمور”، خلال مواجهة الفريق المقبلة.

ويلتقي فريقي الأهلي والاتحاد، يوم السبت المقبل، على ملعب الملك عبد الله الدولي بجدة، ويدخل الأهلي هذه المباراة وهو في المركز الأول بعدما خاض 6 مباريات ،وفاز في 4 مباريات ،وتعادل في مباراة واحدة ،وخسر واحدة ولديه 13 نقطة، بينما يدخل فريق الاتحاد ،وهو في المركز السابع ولعب 6 مباريات ،وفاز في 2 ،وتعادل في 2 ،وخسر 2 ،و لديه 8 نقاط.

وقال المشجع للسومة: “أطلب منك ما تسجل فينا ،يوم السبت”، وهو ما رد عليه السومة ضاحكًا: “هذا توفيق من الله ،وأنا جاي عشان أسجل”، ليباغته المشجع مرة أخرى: “ارحم الاتحاد هذه الجولة، وإن شاء الله ما تسجل يارب”.

ونجح النجم السوري في تخطي حاجز الـ100 هدف ،في مختلف المسابقات المحلية السعودية ،خلال مسيرته الحافلة بقميص “الراقي”.

وسجل السومة هدفين في فوز الأهلي الساحق على مضيفه الشباب، بنتيجة 5/2، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري السعودى للمحترفين.

ورفع السومة رصيده إلى 101 هدف في المسابقات المحلية السعودية، حيث سجل 80 هدفًا في دوري المحترفين، و12 هدفا بكأس ولي العهد، بالإضافة إلى 8 أهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين ،وهدف وحيد في كأس السوبر السعودي.

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