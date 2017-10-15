مشجع لنادي النصر السعودي يهدي مدرب الفريق “شماغه” عقب الفوز على التعاون (صورة)

أهدي مشجع لنادي النصر السعودي، مدرب الفريق غوستافو كوينتيروس “شماغة” عقب الفوز على التعاون السعودي.

ودخل فريق النصر أجواء المنافسة على لقب الدوري السعودي لكرة القدم بتغلبه على التعاون 2/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري.

ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن الأهلي والباطن والفيصلي والهلال أصحاب المراكز من الأول للرابع، فيما تجمد رصيد التعاون عند 5 نقاط في المركز العاشر.

وبهذا الفوز، حافظ النصر على سجله خاليًا من الهزائم حيث حقق فوزه الثالث هذا الموسم مقابل التعادل في 3 مباريات، فيما تعد هذه الهزيمة هي الثالثة للتعاون هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين.