مباراة النصر والتعاون.. مهارة مذهلة من إبراهيم غالب (فيديو)

شهدت مباراة النصر ومنافسه التعاون في الجولة السادسة من الدوري السعودي استعراضًا مذهلًا من جانب إبراهيم غالب لاعب النصر.

ووصلت الكرة إلى إبراهيم غالب في الدقيقة 59 من المباراة في منتصف الملعب، ليتلاعب باثنين من لاعبي التعاون، ثم يمرّر إلى أحد زملائه.

#النصر_التعاون

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متعة إبراهيم غالب!

ياباوزا هذي لويسويها محور #الهلال والمنتخب السعودي عبدالملك الخيبري أجاه رباط صليبي مزمن pic.twitter.com/6mdSXq0nnX — SAEED ABDULRAHMAN (@S_O12) October 15, 2017

وسجل “ليوناردو رودريغيز” هدفين للنصر في الدقيقتين 38 و51، في حين سجل “الحاجي كامارا” هدف التعاون الوحيد.

ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن الأهلي، والباطن، والفيصلي، والهلال، أصحاب المراكز من الأول للرابع، فيما تجمّد رصيد التعاون عند 5 نقاط في المركز العاشر.

وبهذا الفوز، حافظ النصر على سجله خاليًا من الهزائم، حيث حقق فوزه الثالث هذا الموسم مقابل التعادل في 3 مباريات، فيما تعدّ هذه الهزيمة هي الثالثة للتعاون هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين.