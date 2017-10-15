دعوة سامي الجابر لحضور حفل توزيع جوائز فيفا (صورة)

أعلن سامي الجابر، أسطورة الكرة السعودية والمدير الفني السابق لنادي الشاب السعودي، تلقيه دعوة رسمية لحضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المقرر يوم 23 أكتوبر الجاري في العاصمة البريطانية لندن.

ونشر سامي الجابر في تغريدة له على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي كتب فيها: ” لقد تمت دعوتي لحفل توزيع جوائز فيفا لعام 2017 والذي سيقام في لندن يوم 23 أكتوبر”.

لقد تمت دعوتي لحفل توزيع جوائز فيفا

لعام 2017 والذي سيقام في لندن يوم

23 أكتوبر pic.twitter.com/ugqEcrfBkx — سامي الجابر (@SamiAlJaber) ١٥ أكتوبر، ٢٠١٧

وكان سامي الجابر قد رحل مؤخراً عن قيادة فريق الشباب السعودي.