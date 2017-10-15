هل تشارك السعودية بناديين فقط في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا؟

قد تشارك المملكة العربية السعودية بناديين فقط في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، هما الهلال والأهلي، بعدما رفضت لجنة التراخيص الآسيوية منح ترخيص المشاركة في البطولة الآسيوية لناديي النصر والاتحاد بسبب مشاكل مالية.

وأشار محمد السليم رئيس لجنة التراخيص الآسيوية في الاتحاد السعودي لكرة إلى أن قوانين أبطال آسيا تنص على مشاركة الأندية من الأول إلى السابع.

وتابع في تصريحات لقناة العربية أنه “لا يوجد بين الأندية السبعة من يملك حق الحصول على الرخصة الآسيوية سوى الهلال والأهلي”.

والأندية من الخامس حتى السابع الموسم الماضي بالدوري السعودي كانت الرائد والشباب والتعاون.

وتشارك السعودية بأربعة أندية في دوري أبطال آسيا.

وأكد السليم أن المشاركة بعدد أكبر من الأندية السعودية تحتاج دعما من الاتحادين السعودي والآسيوي، كون تلك الأندية ستكون أسفل الترتيب رقم 7 في دوري الموسم الماضي.

وقد تتقدم أندية النصر والاتحاد باستئناف على قرار عدم منحهما رخصة أندية دوري أبطال آسيا خلال 3 أيام.