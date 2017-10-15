اتحاد الكرة السعودي يبرر إلغاء بطولة كأس ولي العهد هذا الموسم

برر الاتحاد السعودي لكرة القدم، سبب تأجيل بطولة كأس ولي العهد “السوبر سابقاً”، التي كان مقرراً إقامتها في يناير المقبل، بين الهلال والاتحاد.

وقال الاتحاد السعودي في بيان عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “إلحاقاً ببيان الاتحاد السعودي لكرة القدم الخاص بإعلان إقامة بطولة كأس سمو ولي العهد في نسختها الجديدة بدءاً من الموسم الرياضي المقبل، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد أن القرار جاء رغبةً منه في منح الفرصة لجميع الأندية للتنافس على التأهل للمباراة، ونيل شرف اللعب على كأس البطولة من الناحية التنظيمية بما يليق بقيمة الاسم الذي تحمله، وحرصاً على إظهاره بالمستوى الذي يليق به”.

ويلفت الاتحاد السعودي إلى أن قراره جاء متزامناً مع الطلب المرفوع من المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إدغاردو باوزا؛ الذي أبدى خلاله رغبته في التعديل على روزنامة الموسم بما يساعده في وضع برنامج إعداد مثالي لمشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

ويؤكد الاتحاد السعودي أنه قد بدأ في وضع الخطوط العريضة للتجهيز لإقامة البطولة في الموسم المقبل، من أجل إظهارها بالمستوى الذي يليق بها؛ كونها تحمل اسماً عزيزاً على قلوب أبناء الوطن.

????| الاتحاد السعودي يؤكد: قيمة البطولة ومصلحة المنتخب سبب تأجيل كأس سمو ولي العهد pic.twitter.com/GIrBXRhSsM — الاتحاد السعودي (@saudiFF) October 14, 2017

وفي سياق متصل، قرر الاتحاد السعودي مضاعفة مكافآت الحكام المشاركين في إدارة مباريات المسابقات المحلية في الموسم الحالي، في خطوة لتطوير الأداء التحكيمي ورفع درجات الاستعداد النفسي والمهني لدى الحكام.

واتخذ الاتحاد السعودي قراراً بزيادة رسوم تسجيل اللاعبين المحترفين السعوديين والأجانب، والمدربين المشاركين في دوري المحترفين أيضًا، إلى 5% بدلاً من 3%.

ويأتي هذا القرار لرفع مستوى التنظيم المالي والرقابي لدى اتحاد الكرة، وتقوية الضوابط الإدارية لدى الأندية بما يتناسب مع الفترة الحالية.

وعلى جانب آخر، أبدى الاتحاد استنكاراً شديداً لما بدر من سعود بن عبدالله الشلهوب رئيس نادي الفيحاء، وفهد المدلج رئيس الفيصلي، خلال مباراة الفريقين السبت بالدوري، بعد نزولهما أرضية الملعب، ورفع المخالفتين إلى لجنة الانضباط.

وأصدر الاتحاد السعودي -أخيراً- قراراً يقضي بعدم السماح لرؤوساء الأندية بالنزول إلى أرضية الملعب أثناء المباريات.