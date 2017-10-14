إقامة بطولة كأس ولي العهد السعودي في نسختها الجديدة ابتداءً من الموسم المقبل

إقامة بطولة كأس ولي العهد السعودي في نسختها الجديدة ابتداءً من الموسم المقبل

المصدر: فريق التحرير

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، إقامة مباراة بطولة كأس ولي العهد بشكلها الجديد بدءًا من الموسم الرياضي المقبل.

وذكر الاتحاد السعودي، في بيان له، أنه واستنادًا إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تقرر إطلاق اسم كأس ولي العهد على المباراة التي تجمع بين بطل الدوري وكأس الملك المعروفة سابقًا بكأس السوبر.

وأضاف البيان، أنه وإلحاقًا بقرار الاتحاد السعودي القاضي بإقرار إقامة بطولة كأس ولي العهد “كأس السوبر سابقًا” هذا الموسم بين فريقي الهلال والاتحاد، فقد تقرر إقامة البطولة بدءًا من الموسم الرياضي المقبل، حيث ستجمع المباراة الطرفين المتأهلين في هذا الموسم.

وأوضح الاتحاد السعودي أن مباراة كأس ولي العهد في الموسم المقبل ستجمع بين بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وبطل دوري المحترفين السعودي، للموسم الرياضي 2017 – 2018م، وفي حال تحقيق أي نادٍ للقبين خلال الموسم، ستقام المباراة بين بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وصاحب المركز الثاني في بطولة دوري المحترفين السعودي.

وأشار الاتحاد السعودي إلى أن قراره يأتي باعتماد مشاركة الطرفين المتأهلين في هذا الموسم لنهائي بطولة كأس ولي العهد في الموسم المقبل، انطلاقًا من قراره المعتمد في اجتماع مجلس الإدارة في 8 محرم 1438 هـ الموافق 28 سبتمبر.

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