النادي الأهلي يكتسح الشباب ويقفز لصدارة ترتيب الدوري السعودي

اكتسح النادي الأهلي مضيفه الشباب 5 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي، والتي شهدت أيضًا فوز الفيصلي على الفيحاء 2 / 1 والباطن على الاتفاق 3 / 1.

تقدم الأهلي بهدف سجله عمر السومة في الدقيقة الثالثة، وتعادل خالد كعبي للشباب في الدقيقة الثامنة، قبل أن يسجل السومة هدفه الثاني في الدقيقة 11، ثم أضاف معتز هوساوي الهدف الثالث في الدقيقة 23، ثم أضاف حسين المقهوي الهدف الرابع في الدقيقة 61، قبل أن يختتم ليوناردو دا سيلفا أهداف الأهلي في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، ثم سجل سعد عبد الأمير الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 86.

وأضاع ناصر الشمراني لاعب الشباب ركلة جزاء في الدقيقة 75.

#الدوري_السعودي_للمحترفين || جدول الترتيب بعد لقاءات اليوم pic.twitter.com/GQhxjiRy3H — رابطة دوري المحترفين (@SPL) October 14, 2017

ورفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد الشباب عند ست نقاط في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية فاز الفيصلي على الفيحاء 2 / 1 .

سجل هدفي الفيصلي خاليم هيلاند ومحمد بوسبعان في الدقيقتين 41 و59 ، في حين سجل هدف الفيحاء روني فيرنانديز في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الفيحاء عند خمس نقاط في المركز الحادي عشر.