الشرطة السعودية تستدعي المشجعين اللذين ظهرا في مباراة نادي الاتحاد وأحد بلقطة مسيئة

كشفت تقارير صحافية سعودية عن استدعاء الشرطة للمشجعين اللذين ظهرا في مباراة نادي الاتحاد السعودي وأحد، في الدوري السعودي ولوحا بطريقة “غير أخلاقية” خلال النقل المباشر للمباراة.

وطالبت الجماهير هيئة الرياضة بمواصلة الضرب بيدٍ من حديد للحفاظ على القيم السعودية، ومحاسبة مثل هؤلاء حتى يكونوا عبرة للبقية.

وقال الإعلامي عبدالعزيز المريسل، عبر حسابه على “تويتر”: “استدعاء المشجعين اللذين ظهرت لهما لقطة في مباراة #الاتحاد_أحد غير أخلاقية حيث يتواجد أحدهما في قسم الشرطة والآخر تم الاتصال على والده لإحضاره”.

وانتهت المباراة التي جمعت الاتحاد بأحد في الجولة السادسة من الدوري السعودي بتعادل الفريقين إيجابياً بهدفين لكل فريق.

وحمّلت الجماهير، لاعبي الاتحاد مسؤولية التعادل مع أحد بسبب عدم وجود أي روح أو حماسة لديهم للدفاع عن ألوان العميد.