أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي السابق يعتزل الوسط الرياضي

أعلن رئيس نادي الاتحاد السعودي السابق، أنمار الحائلي، اعتزاله الوسط الرياضي تمامًا، في أعقاب رحيله عن رئاسة النادي بداعي وجود شبهة تزوير إبان فترة توليه المهمة.

‏وقال الحائلي عبر حسابه الشخصي في “سناب شات”، إنه دفع خلال 3 شهور من رئاسته مبلغ 50 مليون ريال، مؤكدًا أنه لن يطالب النادي بها.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أصدرت قرارًا بإعفاء الحائلي من منصبه على أن يتم إسناد إدارة العميد لحمد الصنيع، مدير الكرة السابق.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد كلفت أنمار الحائلي برئاسة اتحاد جدة في يونيو الماضي، وتحديدًا بعد انتهاء تكليف حاتم باعشن بنهاية منافسات الموسم الماضي.