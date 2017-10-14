الباطن يفوز على الاتفاق ويزاحم نادي الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي

صعد الباطن لمزاحمة نادي الهلال في صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، بعد أن تغلب على الاتفاق 3 / 1، اليوم السبت، في الجولة السادسة من الدوري.

وتقدم الاتفاق بهدف سجله خوان ميغيل كاييخون في الدقيقة 12، وتعادل جونثان بينتيس للباطن في الدقيقة 35، وأضاف لويس باولو الهدف الثاني في الدقيقة 61، قبل أن يختتم سلطان محمد المسرحي أهداف الباطن في الدقيقة 69.

ورفع الباطن رصيده إلى 13 نقطة متساويًا مع الهلال في صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط أمام الأهلي، صاحب المركز الثالث، والذي يلتقي مع الشباب في وقت لاحق من اليوم.

في حين توقف رصيد الاتفاق عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

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هدف الباطن الأول في مرمى الاتفاق عن طريق جوناثان د35#الاتفاق_الباطن#برو_سبورت pic.twitter.com/FBT59HoV31 — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) October 14, 2017

فيديو ..

هدف الباطن الثاني في مرمى الاتفاق عن طريق لويس باولو د61#الاتفاق_الباطن#برو_سبورت pic.twitter.com/PXCucqtXF2 — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) October 14, 2017