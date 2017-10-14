حقيقة وفاة شاكر العليان حارس مرمى نادي النصر السعودي السابق

نفت إدارة المستشفى الذي يرقد فيه شاكر العليان، حارس مرمى نادي النصر السعودي السابق، الأنباء التي تحدثت عن وفاته، وأكدت أن اللاعب لا يزال حيًا، بحسب ما نقلت صحيفة “عين اليوم”.

وكانت رابطة لاعبي قدامى النصر قد تحدثت عن وفاة اللاعب بعد معاناة طويلة مع المرض.

‎وتدرج اللاعب شاكر شجاع العليان في درجتي الناشئين والشباب في نادي النصر، بينما بدأ تمثيل الفريق الأول في موسم 1410 وحقق العديد من البطولات بالقميص الأصفر، وكان من أبرزها كأس الملك 1990، وبطولة الدوري عامي 1994-1995 وكأس الخليج لمرتين عامي 1995-1996.

‎حصل العليان، الذي ولد في وسط العاصمة السعودية الرياض في 1972، على كأس العالم للناشئين مع المنتخب السعودي في أسكتلندا 1989، وشارك مع المنتخب الأول في كأس آسيا 1992 في اليابان وحقق جائزة أفضل حارس في البطولة.

‎ويعتبر العليان من أشهر حراس المرمى في قُصر القامة، ولكن ذلك لم يمنعه من الإبداع والنجومية، وفضّل الابتعاد عن كرة القدم واعتزالها نهائيًا في عام 1997.