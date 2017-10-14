الرياض تستضيف أول بطولة إسكواش نسائية

كشف تقرير إخباري أن العاصمة السعودية الرياض بصدد استضافة بطولة اللاعبات المحترفات في الإسكواش، على ملاعب جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، خلال الفترة ما بين 29 تشرين الأول/أكتوبر، والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتشهد البطولة، وهي أول بطولة “ماسترز” للإسكواش للسيدات تقام بالرياض، مشاركة 31 لاعبة من 11 دولة، في مقدمتهن بطلة العالم، المصرية نور الشربيني.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 618 ألف ريال سعودي، حسب ما كشفته صحيفة “الوطن” السعودية.

ويأمل مسؤولو اتحاد الاسكواش السعودي في أن يشجع هذا الحدث مزيدًا من السيدات على الإقبال على اللعبة، خاصة في ظل مشاركة نجمات بارزات من بينهن المصرية نور الشربيني والماليزية نيكول ديفيد.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها جامعة سعودية بطولة “ماسترز للسيدات”، ولكن الجامعة لم تحدد بعد ما إذا كانت البطولة ستقام في حضور جمهور مختلط من الجنسين، أم أن الحضور الجماهيري سيقتصر فقط على النساء.