السعودية.. غوستافو مدرب نادي النصر لا يعد الجماهير بتحقيق البطولات

أكد غوستافو كوينتيروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أنه لن يعد جماهير الفريق بتحقيق البطولات.

وقال كوينتيروس، في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي ،للحديث عن مواجهة التعاون بعد غد الأحد في الجولة السادسة من الدوري: “أثق باللاعبين الذين معي، وأثق بعملي أيضًا، لا أعد ببطولة لكن أنا هنا في محاولة لتحقيق البطولات، ومن لا يملك الطموح لن ينجح”.

وتابع “لا أدّعي بأنني أملك معرفة كبيرة في السعودية أو النصر، لكني تابعت مقاطع فيديو كثيرة جدًا للتعرف على الكرة في السعودية”.

وكشف كوينتيروس عن وجود علاقة جيدة مع إدغاردو باوزا، مدرب المنتخب الوطني، ورامون دياز، مدرب الهلال.

وأضاف “تابعت مباريات كثيرة جدًا للنصر قبل قدومي ؛لمعرفة كل تفاصيل الفريق واللاعبين، ولأكون على معرفة تامة بالفريق”.

وأكمل “سنعمل على تطوير الوضع الفني والبدني للاعبين في الفترة المقبلة”.

واختتم مدرب النصر تصريحاته “العمل لن يكون داخل الملعب فقط، هناك عمل كبير خارج الملعب مع اللاعبين”.