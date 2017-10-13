زلاتكو مدرب كرواتيا: تدريبي لنادي الهلال السعودي كان فاتحة الخير

اعتبر المدير الفني الحالي للمنتخب الكرواتي، المدرب زلاتكو داليتش مدرب الهلال السابق أن انتقاله لتدريب الزعيم كان النقطة الفاصلة وفاتحة الخير في حياته التدريبية.

صحيفة “jutarnji” كانت قد أجرت حواراً مع المدرب تحدثت فيه عن تفاصيل مسيرته التدريبية حتى توليه المهمة الفنية للمنتخب الكرواتي.

المدرب قال إنني “عملت في السعودية لمدة عامين .. لم يكن أحد يسمع عني قبل أن تحدث لي الخطوة الأهم في مسيرتي التدريبية وهي انتقالي للهلال .. أكبر فريق في القارة الآسيوية “.

وتحدث عن مسيرته في الخليج مع الهلال والعين وأن المدرب الكرواتي الوحيد الذي لعب مرتين في قبل النهائي الآسيوي ومرة واحدة في النهائي.

ونجح زلاتكو في مهمته مع منتخب بلاده وقيادته في مباراة الفريق ضد أوكرانيا، وهي المباراة التي انتهت بفوز الكروات بهدفين وتأهلهم للملحق الأوروبي.