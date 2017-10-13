نادي الاتحاد يتعادل أمام أحد ويهبط للمركز السابع في ترتيب الدوري السعودي

المصدر: د -ب-أ

سقط نادي الاتحاد السعودي في فخ التعادل 2/2 أمام ضيفه أحد خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز الفتح على ضيفه القادسية 2 / 1.

وتقدم الاتحاد بهدف سجله التونسي أحمد العكايشي في الدقيقة العاشرة وتعادل لويز ادواردو لأحد بعدها بدقيقة، ثم عاد ذات اللاعب لتسجيل الهدف الثاني لأحد في الدقيقة 22 من ركلة جزاء قبل أن يعادل العكايشي النتيجة للاتحاد في الدقيقة 52.

وأنهى أحد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد موسى عسيري في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ورفع الاتحاد رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع كما رفع أحد رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

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هدف أحد الأول في مرمى الاتحاد عن طريق ليوناردو د 11#الاتحاد_احد#برو_سبورت pic.twitter.com/BpLOmZoOeZ — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

فيديو ..

هدف الاتحاد الأول في مرمى أحد عن طريق أحمد العكايشي د10#الاتحاد_احد#برو_سبورت pic.twitter.com/6u7q0ROMzj — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

فيديو ..

هدف أحد الثاني في مرمى الاتحاد عن طريق لويز د22 من ضربة جزاء#الاتحاد_احد#برو_سبورت pic.twitter.com/Osr05VSWQx — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

فيديو ..

هدف الاتحاد الثاني في مرمى أحد عن طريق أحمد العكايشي د52#الاتحاد_احد#برو_سبورت pic.twitter.com/4DINhJW7kw — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

وفي المباراة الثانية، فاز الفتح على ضيفه القادسية 2 / 1.

وسجل هدفي الفتح جواو بيدرو وعلي أحمد الزقعان في الدقيقتين 56 و70 فيما سجل هدف القادسية وليد بلخير سويلك الشنقيطي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وأنهى الفتح المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد علي أحمد الزعقان في الدقيقة 80.

ورفع الفتح رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد القادسية عند سبع نقاط في المركز الثامن.

وهذا جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات اليوم: