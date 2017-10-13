الاتحاد السعودي يقنن عملية تواجد رؤساء الأندية في الملاعب (صورة)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم السماح لرؤساء الأندية وأعضائها والمشرفين العامين للفرق بالنزول لأرض الملعب طوال فترات المباراة.

وأصدر الاتحاد السعودي بيانًا، اليوم الجمعة، قال فيه: “إلحاقًا بقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بعدم السماح لرؤساء الأندية ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة والمشرفين العامين لفرق كرة القدم بالجلوس على مقاعد البدلاء، خلال المباريات التي تقام تحت مظلته في كافة الدرجات والفئات، يؤكد الاتحاد على المعنيين بالقرار بعدم السماح بالنزول لأرض الملعب نهائيًا، طوال وقت إقامة المباريات، سواء قبل بدايتها أو بين الشوطين أو في نهايتها”.

وأضاف البيان: “يُسمح للممنوعين من النزول لأرض الملعب بالتواجد في غرف تبديل الملابس من البوابات الخلفية دون النزول لأرض الملعب”.

وأوضح الاتحاد السعودي في بيانه أن المكان المخصص للمعنيين بالقرار هو المنصة الرئيسية للملاعب، حيث سيتم توفير كافة المتطلبات والتسهيلات لهم”.

????| الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد على عدم السماح لرؤساء الأندية وأعضائها والمشرفين العامين للفرق بالنزول لأرض الملعب طوال فترات المباراة. pic.twitter.com/mwVuNdvkAD — الاتحاد السعودي (@saudiFF) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

وكان الاتحاد السعودي قد منع أعضاء مجالس إدارات الأندية والمشرفين على الأجهزة الإدارية لفرق كرة القدم من الجلوس على مقاعد البدلاء في مواجهات مباريات فرقهم.

وأكد الاتحاد عدم السماح بدخول الملعب إلا لحكام المباريات والمراقب ومقيّم الحكام ورجال الأمن والإسعاف والمصورين، الذين يحملون بطاقات رسمية معتمدة من الجهة المنظمة، واللاعبين المسجلين في كشف المباراة والجهازين الفني والطبي في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والمرحلة النهائية لكأس الملك، وكأس ولي العهد.