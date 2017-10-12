السعودية.. جماهير النصر تطالب بسحب كأس السوبر من الشباب

السعودية.. جماهير النصر تطالب بسحب كأس السوبر من الشباب

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قالت مصادر قريبة من إدارة النصر السعودي، إنها بصدد تقديم شكوى للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد نادي الشباب للمطالبة بسحب كأس السوبر منه الذي حققه بداية موسم 2014/2015.

وتستند جماهير النصر في مطلبها إلى قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقالة عبدالله البرقان، رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين السابق، بسبب انتهاكه لـ 18 مخالفة جاء من بينها منح نادي الشباب موافقة على التسجيل على الرغم من وجود مستحقات مالية.

ودشنت جماهير النصر وسمًا تحت عنوان #سحب_كأس_السوبر_من_الشباب أكدوا من خلاله على أحقية النصر في الحصول على تلك البطولة نتيجة لتعرضه لظلم تحكيمي وأيضًا مخالفة البرقان.

وحقق الشباب ثاني كأس سوبر سعودي بعد فوزه على النصر بركلات الترجيح 4/3 بعد أن سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مجريات المباراة التي امتدت إلى أوقات إضافية وشهدت الدقيقة 98 طرد متوسط ميدان النصر إبراهيم غالب بالبطاقة الصفراء الثانية.

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