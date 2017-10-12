السعودية.. جماهير النصر تطالب بسحب كأس السوبر من الشباب

قالت مصادر قريبة من إدارة النصر السعودي، إنها بصدد تقديم شكوى للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد نادي الشباب للمطالبة بسحب كأس السوبر منه الذي حققه بداية موسم 2014/2015.

وتستند جماهير النصر في مطلبها إلى قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقالة عبدالله البرقان، رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين السابق، بسبب انتهاكه لـ 18 مخالفة جاء من بينها منح نادي الشباب موافقة على التسجيل على الرغم من وجود مستحقات مالية.

ودشنت جماهير النصر وسمًا تحت عنوان #سحب_كأس_السوبر_من_الشباب أكدوا من خلاله على أحقية النصر في الحصول على تلك البطولة نتيجة لتعرضه لظلم تحكيمي وأيضًا مخالفة البرقان.

وحقق الشباب ثاني كأس سوبر سعودي بعد فوزه على النصر بركلات الترجيح 4/3 بعد أن سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مجريات المباراة التي امتدت إلى أوقات إضافية وشهدت الدقيقة 98 طرد متوسط ميدان النصر إبراهيم غالب بالبطاقة الصفراء الثانية.

#سحب_كاس_السوبر_من_الشباب نطالب بمحاسبة من منح النصر الرخصه الاسيويه وهو لا يستحقها وحرمانه من النسخه القادمه كما تدين تدان . — قروب اخبار الليث (@mmkl90) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

#سحب_كأس_السوبر_من_الشباب

بطولة سلبت من النصر

عن طريق المكتب بفساد البرقان

ومن الملعب بظلم الحكم المرداسي حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/DOVQMFbyWU — ماجد العالمي ???????? (@majed9_999) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

الشباب سجل وهو يعلم بمخالفته للانظمة لذلك

سحب البطولة منه (بالقانون)

يجب ادارة #النصر دراسة الموضوع قانونياً#سحب_كأس_السوبر_من_الشباب

. pic.twitter.com/wwwDQoOWj7 — .. الصامت .. (@basem755) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

#سحب_كأس_السوبر_من_الشباب الحق لابد ان يعود لاصحابه ولو بعد حين كاس السوبر سولب من النصر بفعل فاعل من لجنه الحكام ومن البرقان ويجب ان يعود — عاشق للعالمي (@aporitaj57) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

#سحب_كاس_السوبر_من_الشباب

في ايطاليا هُبط اليوفي وسُحب منه

الدوري الايطالي لوجود التلاعب

من حقنا المطالبة بالسوبر

قانون كفل لنا ذلك @faisalbinturki1 — MOHAMMED ALSHURAYHI (@MMoood788) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

#سحب_كاس_السوبر_من_الشباب

رغم هلاليتي الطاغية

الا ان النصر ظلم في تلك المباراة من المرداسي

و اتمنى ان يسحب كاس السوبر

وإعطاءه للنصر . — ❄ هِلَالِي سَاخِرٌ (@sa5iir10101) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

يجب #سحب_كأس_السوبر_من_الشباب لان البرقان سمح له بالتسجيل قبل نهائي السوبر أمام النصر

أكبر_قضية_فساد_رياضي #اتحاد_القدم_يكشف_الفساد — #للمجد_بقية (@FansSurprise) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

وحنا بعد نطالب بحسب النقاط الثلاث اللي سلبها مرعي من الشباب واللي خلتكم تتصدرون الدوري وقتها كذا نصير متعادلين???????? #سحب_كأس_السوبر_من_الشباب — LAMIA. (@LA_1947) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

#سحب_كأس_السوبر_من_الشباب

ظهر الحق وزهق الباطل

كحيلان هذا وقتك@faisalbinturki1 — ابن الاصفر (@hQ7InnoQqcT9ZiY) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

#سحب_كاس_السوبر_من_الشباب

أخذنا البطوله من الملعب بقوه منا وضعف ووضاعه منكم ،، هاذي عادتكم تحبون إنجازات المكاتب مثلها مثل العالميه الوهميه pic.twitter.com/LzNtf6nBuO — حمزة الحربي (@hamzh474) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

طيب اسمعو اسحبوا السوبر من الشباب .. ودوري جميل ٢٠١٤ من النصر وكأس ولي العهد بعد

عشان نكون عادلين ???????? .#سحب_كاس_السوبر_من_الشباب — قــائــد الـلــيوث ™ (@Leader_1947) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧