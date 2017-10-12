أزمة تهدد انتقال نادي الهلال لملعب جامعة الملعب سعود

قالت صحيفة الرياضي السعودية، إن هناك إشكالية قانونية، حول انتقال نادي الهلال لملعب جامعة الملك سعود، وفقًا لما أعلنه النادي السعودي مؤخرًا بعد اتفاق تم بين الشركة الراعية والجامعة.

وبحسب صحيفة الرياضي، فإن هناك شركة أخرى كانت قد تقدمت بعرض أفضل لجامعة الملك سعود من أجل استثمار الملعب، غير أنها فوجئت بترسية الملعب على شركة صلة راعية نادي الهلال.

وأشار أحمد المقيرن ،رئيس الشركة المنافسة لشركة صلة راعية نادي الهلال، إلى أن فريقًا قانونيًا سيطعن في صحة ترسية حقوق استثمار الملعب التي حدثت مؤخرًا.

وسيكون نادي الهلال السعودي أول ناد يمتلك ملعبًا خاصًا ،حال اكتمال إجراءات استثمار ملعب جامعة الملك سعود.

وسيصبح أيضًا ملعب جامعة الملك سعود، أول ملعب سعودي تتم خصخصته.

المركز الإعلامي يوضح لجماهير #الهلال ووسائل الإعلام إقامة مؤتمر صحافي الفترة المقبلة لكشف تفاصيل استاد الجامعة. pic.twitter.com/egxV9n7g7k — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 10, 2017

وتتجه هيئة الرياضة السعودية للإسراع في خصخصة الأندية السعودية أيضًا، بعد معاناة الأخيرة من ديون وأزمات مالية عديدة.

وقال عبدالعزيز المريسل ،الإعلامي المنتمي لنادي النصر السعودي، إن هناك أزمة قد تؤدي لإلغاء اتفاقية ملعب الهلال ،في إشارة للشكوى التي سيرفعها المقيرن للجهات المختصة للتحقيق في الأمر.

يذكر أن اتحاد الكرة السعودي، أوقف عضوية عبدالله البرقان، عضو مجلس الإدارة، بعد ثبوت تورطه في 18 مخالفة ،باعتراف خالد شكري شريكه ،وعضو لجنة فض المنازعات الموقوف أيضًا.