بالفيديو .. نادي القادسية السعودي يمنع رئيسه السابق من الدخول

منعت إدارة نادي القادسية السعودي، رئيس النادي السابق، جاسم الياقوت، من الدخول أثناء انعقاد الجمعية العمومية للنادي، بحجة عدم وجود اسمه في قائمة المدعوين.

‎وأظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة “عين اليوم” من مقر انعقاد الجمعية، الرئيس السابق للنادي الشرقي وهو يحاول الدخول إلى قاعة الاجتماع.

‎ويعد جاسم الياقوت من الرموز الشرفية الكبرى لنادي القادسية، حيث سبق له رئاسة النادي لفترة طويلة امتدت إلى 10 أعوام.

‎وأعلنت الجمعية العمومية بنادي القادسية عن عجز مالي يصل لـ21 مليونًا و660 ألف ريال، نتج من الإدارتين السابقة والحالية، بحسب ما بثه الحساب الرسمي في النادي يوم الأربعاء.

وعقد أعضاء النادي جمعيتهم العمومية بناءً على توجيهات رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، والذي حدد مدة إقامة الجمعيات العمومية خلال ثلاثين يومًا‪.

وبلغت الإيرادات 55 مليون ريال، وإجمالي المصروفات 51 مليون ريال، في حين يتوقع صافي الدخل الفائق حتى نهاية شهر 6 عام 2017 قرابة 4 ملايين و355 ألف ريال. ‬

‎وكانت إدارة القادسية قد طالبت الأعضاء المسجلين بتسديد رسوم العضوية لتمكنهم من حضورها عبر حساب النادي.