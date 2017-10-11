ماذا قال مدرب نادي النصر السعودي للاعبيه قبل أول تدريب؟ (صور)

اجتمع الأرجنتيني غوستافو كونتيروس مدرب نادي النصر السعودي، مساء اليوم الأربعاء، بلاعبي فريقه، قبل أول تدريب له مع الفريق، لشرح خطة العمل في المرحلة المقبلة.

وكان كونتيروس قد وصل مساء أمس الثلاثاء إلى الرياض، حيث اجتمع بالأمير فيصل بن تركي رئيس النادي فور وصوله إلى العاصمة، للاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالمهمة.

ويستعد النصر لمواجهة فريق التعاون مساء يوم الأحد، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

مدرب #النصر الجديد جوستافو كوينتيروس يلتقي لاعبي #العالمي قبل إشرافه على أول تدريباته مع #النصر مساء اليوم الأربعاء .#معاك_يانصر pic.twitter.com/SfAOo2zrYw — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١١ أكتوبر، ٢٠١٧

من جهة أخرى، وقّعت إدارة نادي النصر السعودي مخالصة مالية مع الحارس متعب شراحيلي، حيث من المقرر أن ينضم اللاعب لصالح الرائد كلاعب هاوٍ حتى الميركاتو القادم.

حسم المشاركة الآسيوية خلال 48 ساعة

على الصعيد الآسيوي، قالت مصادر قريبة من إدارة النادي أن حسم المشاركة في البطولة الآسيوية سيكون خلال الـ 48 ساعة القادمة.

المصادر ذاتها كشفت عن أن شرفي مؤثر وعد الإدارة برئاسة بن تركي بدعم النادي في الجانب الآسيوي حتى يستطيع المشاركة.

عقد رعاية جديد مع شركة مياه

وقّعت إدارة نادي النصر عقد رعايتها مع شركة “تانيا” للمياه مساء اليوم الأربعاء، بعقد رعاية يمتد لموسم واحد.

وتأتي شراكة مياه تانيا مع النصر بعد رعايتها للمنافس التقليدي الهلال في 28 سبتمبر من العام الجاري، بعقد يمتد لعامين مع مجموعة من المميزات دون أن يكون لها تواجد على قميص الفريق الأول