البرازيل والأرجنتين والبرتغال على رؤوس مجموعات كأس العالم.. ومصر في التصنيف الثالث (صورة)

تأهل رسميًا 23 منتخبًا لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، من أصل 32، وما زالت 9 مقاعد ستُحسم خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر القادم، من خلال لقاءات الملحق في أوروبا وبين القارات وفي إفريقيا.

وتأكدت بشكل كبير رؤوس المجموعات الثماني، والتي تضم المستوى الأول المكون من روسيا البلد المضيف والمنتخبات السبعة التي تحتل الصفوف الأولى في التصنيف العالمي والذي سيصدر يوم 16 تشرين الأول / أكتوبر الحالي.

وأكدت وسائل إعلام بريطانية أن المستوى الأول سيضم البرازيل والأرجنتين وفرنسا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا وبولندا.

وفي المستوى الثاني ستتواجد منتخبات إسبانيا وإنجلترا وكولومبيا والمكسيك والأوروغواي.

ويضم المستوى الثالث منتخبات مصر وكوستاريكا وإيران وإيسلندا.

بينما يضم المستوى الرابع منتخبات كوريا الجنوبية واليابان ونيجيريا وصربيا واليابان والسعودية.