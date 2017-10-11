جدل واسع في السعودية بعد قرار منع ملابس النوم في الملاعب (صور)

دشن مغردون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاغ #منع_ملابس_النوم_في_الملاعب ردا على قرار هيئة الرياضة السعودية، بمنع دخول المشجعين مدرجات ملاعب السعودية بملابس النوم.

وأصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، قرارا جديدا، أمس الثلاثاء، بمنع من لا يلتزم بالزي اللائق من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية.

ووجه تركي آل الشيخ، قرارا لمسؤولي الملاعب، والصالات الرياضية، والقائمين على تنظيم مباريات كرة القدم، أو الألعاب الأخرى في مختلف المسابقات بمنع الدخول للمنشآت الرياضية، أو المباريات لمن لا يلتزم بالزي المناسب أو اللائق في ظل ما تحظي به مباريات كرة القدم، وبعض الألعاب الرياضية من نقل مباشر ومتابعة من مختلف الأعمار.

وأضاف “الأمر يستلزم الظهور بالزي المتوافق مع طبيعة المجتمع السعودي وبما يتناسب مع الذوق العام، بعيدا عن كل ما يخل بذلك من ارتداء لملابس لا تليق بالظهور في أماكن عامة”.

وأوضحت تقارير صحفية سعودية اليوم الأربعاء أن الزي المقصود عدم السماح بالظهور به في مدرجات ملاعب السعودية هو “قميص النوم”.

وغرد ناصر السهلي :”قرار حكيم ، لطالما ارتبطت هالنوعية من الملابس ( بالدرباوية ، الهمج ) والسلوك غير الأخلاقي”.

وغرد حساب يدعى زنجبيل :”قميص ٧ حرية شخصية ويوم صنَّعوه ماكتبوا في الإرشادات”.

وقال فيصل بن فهد :”نرجوا أن يطال المنع أكثر وليس فقط بالملاعب مجمعات تجاريه مطاعم كذلك المساجد.”.

وغرد سائق الراليات السعودي يزيد الراجحي :”قرار مميز واتمني يطبق في جميع الأماكن العامة وخاصة واجهه البلد”.

وطالب مغردون سعوديون بتعميم القرار ليصل إلى المطارات :”نحتاج ن الهيئة العامة للطيران المدني تطبق ، بمثل هذا القرار ، حيث في بعض المطارات نجد ان الكثير بقمصان النوم”.

وغرد محمد اليحيا :”يبدو أن هيئة الرياضة لم تشاهد قصات القزع المقززة التي تزخر بها ملاعبنا !! هي أولى بالمنع إن كانوا صادقين”.

وعلق أحمد العنزي :”انا اشوف حرية شخصية ولا احد لة دخل ولو لبس سروال وفنيلة بعد وش دخلكم عضو نعل بس حتى لبس خلق اللة تدخلو روحو شوفو الحريم عبايات مخصرة وملونة لاتمثل الدين والاسلام جايين عند ثوب النوم شوفو الاسلام ارتقو بفكركم”.

وقال عبدالعزيز العمري:”هيا انتظرو جماهير الأندية بالرياض تحضر. انا حضرت نهائي كاس ولي العهد بدرة الملاعب !! اثنين لابسين قمصان نوم !!”.