موعد بدء خصخصة الأندية السعودية‎

كشفت تقارير صحفية، أن الأندية السعودية سيتم خصخصتها تجاريا موسم 2019-2020، أي بعد موسمين رياضيين من الآن، فيما يجب على كل ناد سعودي التخلص من ديونه ليصبح جاهزا لتحويله إلى شركة رياضية.

ونقلت صحيفة “عين اليوم” عن مصادر مسؤولة، أنه في نوفمبر 2016، أوصى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودية، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، بخصخصة الأندية المشاركة في دوري الدرجة الممتازة للمحترفين وتحويلها إلى شركات فيما تم مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها إعادة هيكلة القطاع الرياضي وتطويره بما يخدم تنافسية الرياضة في السعودية.

وتعاني أندية الاتحاد والهلال والنصر والشباب والأهلي من ديون ضخمة ومرتفعة عجز الشرفيون عن سدادها خلال الأعوام الماضية وسط ارتفاع المصاريف السنوية وانخفاض الإيرادات التجارية.

ويعتبر ملف تخصيص الأندية الرياضية من أهم الملفات السعودية في العقد الأخير حيث تولى الملف في بداية المشروع رئيس رعاية الشباب السابق الأمير نواف بن فيصل ثم تولاه رئيس هيئة الرياضة السابق الأمير عبدالله بن مساعد فيما يشرف عليه الآن رئيس هيئة الرياضة الحالي تركي آل الشيخ.