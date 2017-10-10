تركي آل الشيخ يوجه بمنع من لا يلتزم بالزي اللائق من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية السعودية

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، قرارا جديدا، اليوم الثلاثاء، بمنع من لا يلتزم بالزي اللائق من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية.

وأصدر آل الشيخ بيانا رسميا نشرته هيئة الرياضة عبر حسابها الرسمي على تويتر، موضحا: “وجه تركي آل الشيخ، قرارا لمسؤولي الملاعب والصالات الرياضية والقائمين على تنظيم مباريات كرة القدم أو الألعاب الأخرى في مختلف المسابقات بمنع الدخول للمنشآت الرياضية أو المباريات لمن لا يلتزم بالزي المناسب أو اللائق في ظل ما تحظي به مباريات كرة القدم وبعض الألعاب الرياضية من نقل مباشر ومتابعة من مختلف الأعمار، الأمر الذي يستلزم الظهور بالزي المتوافق مع طبيعة المجتمع السعودي وبما يتناسب مع الذوق العام بعيدا عن كل ما يخل بذلك من ارتداء لملابس لا تليق بالظهور في أماكن عامة”.

ومنذ تولي تركي آل الشيخ لرئاسة هيئة الرياضة وهو يصدر قرارات متتالية قوية تحظى بتأييد كبير في الشارع الرياضي السعودي.