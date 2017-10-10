مباراة السعودية وغانا.. الأخضر يسقط بـ”الثلاثة” (فيديو)

خسر المنتخب السعودي أمام ضيفه المنتخب الغاني بنتيجة 3-0 في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، في إطار الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم 2018.

وسقط المدير الفني الأرجنتيني “إدغاردو باوزا” في ثاني لقاء له، حيث فاز في المباراة السابقة على منتخب جاميكا 5/2 يوم السبت الماضي.

وتقدّم المنتخب الغاني بالهدف الأول في الدقيقة 45 بواسطة اللاعب كاسيم نوهو، وسجل لاعب وسط فريق أتليتكو مدريد الأسباني توماس بارتي الهدفين الثاني والثالث لمصلحة منتخب النجوم السوداء في الدقيقتين 68، 89 من اللقاء.

هدف أول لـ”غانا” في مرمى السعودية pic.twitter.com/iwYPY8pNZR — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

هدف غانا الثاني من أسامة هوساوي بالخطأ pic.twitter.com/7qzRLqozLP — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧