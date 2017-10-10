النادي الأهلي السعودي يعقد جمعيته العمومية ويكشف عن حجم مديونيته

كشف التقرير المالي للنادي الأهلي السعودي خلال انعقاد الجمعية العمومية، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن ديون النادي وصلت حتى 30 سبتمبر 2017 إلى 114,002,767 مليون ريال سعودي.

‎وبلغت إيرادات الربع الأولى المنتهي في 30 سبتمبر، بحسب ما نقلت “عين اليوم”، من العام الجاري 63,163,051 ريال، والمصروفات في نفس الفترة 57,917,276 ريال، وكان صافي أرباح السنة المالية المنتهي في 30 سبتمبر من العام الجاري 5,244,775 ريال

‎وكانت القوائم المالية المدققة في 30 يونيو من العام الجاري، قد كشفت وصول المديونيات والالتزامات في النادي الأخضر إلى 100,027,364 ريال.

‎فيما سددت الإدارة الخضراء خلال نفس الفترة 46,543,895 مليون ريال، ووصل الرصيد في بداية سبتمبر إلى 53,483,469 مليون ريال.

‎ووصل حجم الإيرادات حتى 30 يونيو من العام الجاري إلى 276,525,876 مليون ريال، والمصروفات 248,142,613 مليون ريال، وصافي الأرباح وصلت إلى 28,383,263 مليون ريال.