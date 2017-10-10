ديون نادي النصر السعودي تصل إلى 205 ملايين ريال

ديون نادي النصر السعودي تصل إلى 205 ملايين ريال

المصدر: د -ب-أ

وصلت ديون نادي النصر السعودي خلال الفترة من 1 يوليو 2016 إلى 3 يونيو 2017، إلى 263,415,462 ريال.

وبحسب الجمعية العمومية للنادي، التي عُقدت مساء اليوم الثلاثاء، فإن ما تبقى من المديونية حتى تاريخه 205,119,572 ريال، وتم سداد 58,295,890 ريال.

‎وكان حجم الإيرادات قد وصل خلال هذه الفترة إلى 138,080,630 ريال، فيما كان صافي المصروفات 151,098,495 ريال، فيما بلغت الخسائر خلال نفس الفترة 13,017,865 ريال.

وأعلن الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، في وقتٍ سابق تقديمه دعماً مالياً للنادي بـ15 مليون ريال.

وعلّق الإعلامي وليد الفراج على هذه الأزمة قائلًا: ” نادي النصر مديون بـ263 مليون ريال سعودي، معقولة أكثر من ربع مليار ريال ديون، لو سدّد 52 مليونًا سنويًا سيحتاج 5 سنوات، الله يعين”.

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