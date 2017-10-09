مباراة ودية تجمع نجوم مصر والسعودية والبحرين ضد أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، قرر إقامة مباراة عالمية تضم نجومًا من منتخبات مصر والإمارات والسعودية والبحرين، أمام أحد الفرق العالمية، على أن يخصص عائدها لصالح ضحايا الجيش والشرطة المصرية.

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب خلال برنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية “on e”، إن آل الشيخ يسعى لإقامة مباراة بين نجوم الدول الثلاثة مع فريق أتلتيكو مدريد، معربًا عن تقديره للدول العربية التي تقف وتساند مصر.

يشار إلى أن منتخبي السعودية ومصر تأهلا إلى نهائيات كأس العالم 2018 والتي تقام في روسيا.

وعاد الأخضر السعودي للكرنفال العالمي بعد الغياب عن آخر نسختين، في حين غاب المنتخب المصري عن آخر 6 نسخ.