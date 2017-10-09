اعتماد المجلس الجديد لنادي الاتحاد السعودي

اعتمدت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، اليوم الإثنين، مجلس الإدارة الجديد لنادي الاتحاد، المنافس في دوري المحترفين، والمكلف حتى نهاية الموسم الحالي.

وذكرت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد المكلف حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي برئاسة حمد الصنيع”.

ووجه الصنيع الشكر نيابة عن أعضاء المجلس لرئيس الهيئة عبر موقع نادي الاتحاد على الإنترنت.

وقال النادي في بيان: “قدّم رئيس مجلس إدارة النادي الشكر نيابة عن كافة أعضاء المجلس لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على ثقته في أعضاء المجلس لإدارة دّفة عميد الأندية السعودية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه وكافة زملائه في المجلس لن يدّخروا جهًدا في خدمة نادي الاتحاد والعمل على إسعاد جماهيره”.

وقررت الهيئة العامة للرياضة في السعودية إنهاء تكليف مجلس إدارة نادي الاتحاد في الثاني من أكتوبر الجاري، وتعيين الصنيع رئيسًا للنادي حتى نهاية الموسم.

وذكرت تقارير صحفية سعودية أن السبب في إنهاء تكليف مجلس إدارة نادي الاتحاد يرجع لوجود مخالفات تتعلق بالرخصة الآسيوية (للفريق) هذا الموسم.

ويحتل الاتحاد المركز السادس حاليًا في دوري المحترفين بعد 5 جولات بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.

معالي رئيس مجلس إدارة #الهيئة_العامة_للرياضة يعتمد رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد المكلف حتى نهاية الموسم pic.twitter.com/t1nqxLOKGk — هيئة الرياضة (@gsaksa) ٩ أكتوبر، ٢٠١٧