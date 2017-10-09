صدمة لجماهير نادي الهلال.. أرضية ملعب جامعة الملك سعود متهالكة (فيديو)

تداول مغردون سعوديون فيديو يظهر حالة ملعب جامعة الملك سعود في الوقت الحالي، حيث ظهرت أرضية الملعب متهالكة تماما، بعدما استضاف فعاليات اليوم الوطني السعودي.

وبحسب مغردين على ما تم تداوله فإن أرضية الملعب تحتاج على الأقل 30 يوما لتصبح جاهزة لاستقبال المباريات.

ونقل نادي الهلال السعودي مبارياته مؤخرا، إلى ملعب جامعة الملك سعود، في محاولة لجذب الجماهير من جديد، التي عزفت عن الحضور للمباريات بسبب سوء الخدمات في ملعب الملز والدرة.

وقابلت الجماهير الهلالية خبر الانتقال إلى ملعب جامعة الملك سعود بفرحة غامرة، خاصة أنه يعد واحدا من أفضل الملاعب السعودية على الإطلاق.

وشكلت حالة أرضية ملعب جماعة الملك سعود صدمة لجماهير نادي الهلال في ظل حالتها الحالية.

وكانت الجماهير الهلالية تأمل في الانتقال إلى الملعب في أقرب فرصة ممكنة.

وقال نادي الهلال في بيان رسمي إن مباريات الفريق في كافة المسابقات السعودية والآسيوية ستنقل إلى ملعب جامعة الملك سعود فور تجهيزه لاستقبال المباريات.