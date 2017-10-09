احتفال هيستيري لسعوديين بعد هدف محمد صلاح وتأهل منتخب مصر.. ويهتفون: “الله أكبر” (فيديو)

تفاعل سعوديون، بشكل هيستيري، مع هدف محمد صلاح الحاسم الذي أهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 خلال مباراة الكونغو التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهلت مصر للمونديال مرة أخرى بعد غياب 27 عاما، منذ آخر مشاركة في مونديال إيطاليا 1990.

وظهر ترقب السعوديين لحظة تسديد محمد صلاح لركة الجزاء التي احتسبت لمنتخب مصر في الدقيقة 93 .

وفور تسجيل صلاح للهدف انفجرت فرحة هيستيرية للسعوديين، وسط هتافات الله أكبر.

وتأهلت السعودية لكأس العالم بروسيا بعد الفوز على اليابان باستاد الجوهرة في ختام مرحلة تصفيات المجموعات.

وهاتف الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مهنئا إياه بتأهل الفراعنة للمونديال.

ودشن سعوديون أمس واليوم أكثر من هاشتاغ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لدعم المنتخب المصري قبل المواجهة، ولتهنئته بعد التأهل للمونديال بعد سنوات من الانتظار.