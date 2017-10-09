ملعب الهلال الجديد.. شاهد ملعب جامعة الملك سعود “الفخم” (فيديو وصور)

أبدت جماهير نادي الهلال السعودي سعادة بالغة بنقل مباريات الفريق بمختلف المسابقات لاستاد جامعة الملك سعود الرياضي، بعدما عانت خلال الفترة الأخيرة على ملعب الملز والدرة.

وتوصلت الشركة الراعية لاتفاق يقضي باستغلال الملعب.

ملعب جامعة الملك سعود ملعباً رسمياً للهلال

ـ يتسع لـ25 الف مشجع ???? pic.twitter.com/W1e7mSxL9j — أخبار الهلال (@hilalstuff) October 9, 2017

وشهدت مباريات الهلال خلال الموسمين الماضيين عزوفا جماهيريا بسبب الملعبين.

وقال لاعب الهلال السابق صالح النعيمة “ملعب جامعة الملك سعود سيكون الملعب الرسمي لنادي الهلال خطوة رائعة ويستاهل الجمهور هذه الهدية .”.

وقررت إدارة الهلال استغلال ستاد جامعة الملك سعود بمباركة الهيئة العامة للرياضة.

ويعتبر ستاد جامعة الملك سعود واحدا من أفضل ملاعب المملكة العربية السعودية، ويتسع لـ25 ألف مشجع.

واشتكى رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال خلال المباريات الأخيرة للفريق من العزوف الجماهيري عن المباريات بالرغم من الأداء المميز للفريق.

وقال الكاتب الرياضي السعودي ياسر النازح “اختيار موفق من نادي الهلال”.

وقال الإعلامي السعودي متعب عبدالهادي بتلك المناسبة إن الملك سعود هو من أطلق اسم الهلال على النادي.