ماذا قال مختار علي بعد أول مشاركة له مع السعودية (صورة)

علّق اللاعب مختار علي على أول مشاركة له مع المنتخب السعودي، أمس السبت، أمام جامايكا في مباراة ودية، فاز فيها الأخضر 5/2.

وقدّم اللاعب السعودي مختار علي، أوراق اعتماده مع منتخب السعودية، ضد جامايكا استعدادًا لخوض غمار مونديال روسيا 2018.

وكتب اللاعب الذي ينحدر من أصول صومالية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” باللغتين العربية والإنجليزية: “شكرًا لكافة الجماهير على دعمكم اللامتناهي”

وعلى رسائلكم الإيجابية

Thanks to the fans for your unlimited support and for your messages pic.twitter.com/Y8TwEwkYiP

— Mukhtar Ali (@_MukhtarAli) ٨ أكتوبر، ٢٠١٧