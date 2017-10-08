رئيس نادي القلعة السعودي يبرر مخالفته لقرار هيئة الرياضة السعودية (فيديو)

برر أحمد السهو، رئيس نادي القلعة السعودي بالجوف، تواجده على مقاعد بدلاء فريقه وعدم تنفيذ قرار هيئة الرياضة واتحاد الكرة بمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء.

وقال السهو في مداخلة هاتفية مع برنامج “أكشن يا دوري”: “القرار علي عيني ورأسي وتواجدت على دكة الاحتياط بصفتي مدربًا، وفي الدرجة الثانية نعاني من الشح المالي ،وعانينا من توفير الأموال من أجل تعيين مدرب جديد، وكنت أتمنى من الشخص اللي وصل الخبر بدلًا من التشويش ،كان أبلغكم أنني كنت سائق الحافلة أيضًا اليوم ،وحولت النادي لبيئة جاذبة وجعلته من أكبر الأندية في المنطقة، ومدير عام الأندية يعرف مدى الجهد المبذول ؛لتصحيح أوضاع النادي ،وورثنا تركة كبيرة”.

#اكشن_يا_دوري

رئيس نادي القلعة السعودي يطالب هيئة الرياضة بفتح تحقيق لملفات الفساد بالنادي.. وطارق كيال: رئيس نادي القلعة أخطأ باتهاماته pic.twitter.com/4gzHCjxbtV — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) October 7, 2017

وأضاف: “كمجلس إدارة نعمل من أجل ترشيد الإنفاق والمصروفات كرؤية 2030، وتم تكليفي منذ شهر أغسطس العام الماضي بتدريب الفريق الأول والأولمبي بالمجان، وتواصلت مع مدير مكتب الهيئة بالجوف وتساءلت هل وصلكم قرار يمنع تواجدي كمدرب على الدكة، أكد على عدم وصول القرار الرسمي حتى الآن، واستندت إلى أن أكون مدربًا وليس كرئيس”.

وتابع: “وما فعلته هو ليس رفضًا للقرار، وإذا جاءني توجيه من الهيئة سأطبقه، ولكن أؤكد أني في الأورق الرسمية للمباراة أنا مدرب، ومن خلالكم أناشد هيئة الرياضة بسرعة فتح ملفات الفساد في نادي القلعة ،حتى نستطيع إعادة حقوق نادينا المسلوبة”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد في بيان رسمي، أنه يهدف من تلك الخطوة لمزيد من التنظيم، إضافة لتجنب ما يخل بسلامة المنافسة، أو يؤثر عليها، وطالما اشتكت الجماهير من تواجد رؤساء الأندية الكبيرة على مقاعد البدلاء، موضحين أن هذا الأمر يخل بسلامة المنافسة، ويؤثر عليها.

يذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، قرر إنهاء تكليف عبدالعزيز التويجري كرئيس لنادي الرائد، بعد دقائق من رفض الأخير قرار هيئة الرياضة، والاعتراض عليه في تصريحات تلفزيونية.